Volvo начала сокращение сотрудников в России

Volvo Group начинает сокращение российских сотрудников. Об этом компания сообщила 5 июля «Интерфаксу».

Количество уволенных сотрудников и условия, на которых будут расторгнуты соглашения, пока обсуждаются. Также пока не определено, каких именно подразделений коснутся сокращения. При этом компания заявила, что не уходит с российского рынка полностью.

«Завод Volvo Group в Калуге продолжит функционировать в режиме временной приостановки деятельности до принятия нового решения. Сотрудники завода в настоящий момент продолжают находиться в режиме простоя», — отметил автопроизводитель.

9 июня СМИ сообщили, что Volkswagen предложил сотрудникам в Нижнем Новгороде уволиться за шесть окладов. В компании подтвердили, что предлагали добровольно расторгнуть трудовые договоры.

16 марта Volvo сообщила, что продолжит обслуживать автомобили в России по гарантийным обязательствам. При этом с 1 марта шведский автопроизводитель прекратил импорт в РФ, связав это решение с потенциальными рисками и санкциями.

Ряд иностранных брендов приостановил поставки автомобилей и комплектующих в Россию, в том числе в связи с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Россией с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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