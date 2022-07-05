Реклама
Прямой эфир
Экономика
В Норвегии из-за забастовок остановлена добыча нефти и газа
Мир
В Совфеде допустили зеркальный ответ России на санкции Японии
Общество
Синоптик Леус пообещал москвичам во вторник до плюс 31 градуса
Мир
В Эстонии осквернили памятник на братской могиле советских воинов
Политика
Алиханов назвал ересью заявления о калининградском транзите для обхода санкций
Мир
СМИ сообщило о гибели еще одного французского наемника на Украине
Экономика
Volvo начала сокращение сотрудников в России
Мир
Цены на электроэнергию в Европе обновили исторические максимумы
Мир
Защитник ЛНР рассказал об использовании ВСУ фосфорных боеприпасов
Мир
В Европе предложили поощрять за отказ от старой техники
Мир
Scandinavian Airlines подала заявку на защиту от банкротства
Сюжет:

Volvo начала сокращение сотрудников в России

0
Фото: Global Look Press/Waldmüller
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Volvo Group начинает сокращение российских сотрудников. Об этом компания сообщила 5 июля «Интерфаксу».

Джак-заместитель: круг претендентов на завод «Москвич» сузился
Китайский автопроизводитель заменит не только Renault, но и фургоны-иномарки

Количество уволенных сотрудников и условия, на которых будут расторгнуты соглашения, пока обсуждаются. Также пока не определено, каких именно подразделений коснутся сокращения. При этом компания заявила, что не уходит с российского рынка полностью.

«Завод Volvo Group в Калуге продолжит функционировать в режиме временной приостановки деятельности до принятия нового решения. Сотрудники завода в настоящий момент продолжают находиться в режиме простоя», — отметил автопроизводитель.

9 июня СМИ сообщили, что Volkswagen предложил сотрудникам в Нижнем Новгороде уволиться за шесть окладов. В компании подтвердили, что предлагали добровольно расторгнуть трудовые договоры.

16 марта Volvo сообщила, что продолжит обслуживать автомобили в России по гарантийным обязательствам. При этом с 1 марта шведский автопроизводитель прекратил импорт в РФ, связав это решение с потенциальными рисками и санкциями.

Ряд иностранных брендов приостановил поставки автомобилей и комплектующих в Россию, в том числе в связи с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Россией с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022