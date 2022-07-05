СМИ сообщило о гибели еще одного французского наемника на Украине

Еще один французский наемник Адриан Д. погиб на Украине. Об этом сообщает 5 июля радиостанция RTL.

По данным радиостанции, он погиб 25 июня в районе Харькова в результате осколочного ранения.

Информация о гибели первого французского наемника Вильфрида Блерио на Украине появилась 3 июня и была подтверждена МИД Франции. Солдат погиб во время артиллерийского обстрела в Харьковской области. На следующий день сообщалось, что убитый наемник мог быть связан с ультраправыми группировками.

2 июня в Минобороны РФ рассказали о том, что сотни иностранных наемников, воюющих в составе украинских войск, были уничтожены с помощью высокоточного оружия во время прохождения ими доподготовки. Кроме того, многие из них были ликвидированы непосредственно на поле боя вследствие низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта. В ведомстве указали, что украинское командование не жалеет иностранцев и отправляет их в бой первыми, стремясь избежать потерь среди «своих».

30 мая стало известно о гибели французского журналиста Фредерика Леклер-Имхоффа под Северодонецком. Известно, что журналист работал на телеканалах France TV и BFMTV с декабря 2015 года. На Украине он был аккредитован от BFMTV. После этого министр иностранных дел Франции Катрин Колонна потребовала инициировать расследование обстоятельств смерти журналиста.

14 марта стало известно, что организатор отправки французских добровольцев на Украину приостановил набор наемников по решению Киева, которое было принято после ликвидации российскими войсками до 180 иностранных наемников.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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