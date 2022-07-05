Российские военные рассказали следователям о пытках в украинском плену

Российские военнослужащие, которые вернулись в Россию в результате обмена пленными с украинской стороной, рассказали о многочисленных фактах насилия, которым они подвергались. Об этом во вторник, 5 июля, сообщили в пресс-службе СК.

«Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации в ходе проводимых проверок дадут правовую оценку каждому случаю. По результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.

Один из военнослужащих рассказал, что после 15 часов боя у него закончились боеприпасы, в результате чего он попал в плен.

Украинские военные завязали ему глаза и связали руки, затем доставили в Харьков. Там его били палками и дубинками по телу. При этом лицо не трогали, чтобы не было синяков. Кроме того, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) применяли также удушающие приемы и угрожали застрелить, если он не зачитает на камеру подготовленный ими текст.

Другой военнослужащий рассказал, что с ранением бедра попал в плен. Медицинские манипуляции в больнице делали без обезболивающих средств. В плену его били, пытали током.

Вместе с тремя пленными его спустили в подвал, где облили водой и долго били, после чего оставили там на четверо суток без воды и еды

Из-за необходимости в медицинском уходе его отвезли в больницу, однако после медицинских манипуляций бросили в камеру на каменный пол, где он провел еще трое суток без воды и пищи. Когда наступало время делать перевязку, от него требовали кричать пропагандистские лозунги, в противном случае отказывались вести на прием.

Российскому военному, который оказался в плену в двумя ранениями, украинские врачи ампутировали ногу. Во время перевязок медработник всегда тыкал в рану и смотрел, как он корчится от боли. Между перевязками его жестоко избивали.

29 июня глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что Донецкая Народная Республика и Украина произвели обмен пленными, вернув по 144 бойца с каждой стороны. Он отметил, что несколько из переданных пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в плачевном состоянии. У некоторых из них тяжелые ранения с ампутацией конечностей и другими осложнениями.

27 июня первый замглавы министерства информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что ВСУ за время спецоперации России по защите Донбасса потеряли как минимум 50 тыс. человек убитыми. По его словам, большинство боеспособных и опытных подразделений ВСУ уничтожены или взяты в плен.

23 июня вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что порядка 2 тыс. украинских военных находятся в плену.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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