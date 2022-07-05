Алиханов назвал ересью заявления о калининградском транзите для обхода санкций

Калининградский транзит не может быть использован для обхода введенных западными странами санкций. Такое заявление во вторник, 5 июля, сделал губернатор региона Антон Алиханов.

«Если ты поставил опечатанный, опломбированный контейнер на железнодорожную платформу, то никаких возможностей осуществить такого рода действия на территории Литвы нет. Если только ты не литовский пограничник, который сам организовывает снятие этого вагона и отправку на какой-то запасной контрабандистский путь», — заявил губернатор в беседе с РИА «Новости».

Так он прокомментировал слова верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам Жозепа Борреля о том, что ЕС не планирует вводить ограничительные меры на трафик между основной частью России и Калининградской областью, а лишь планирует не допустить обхода санкций.

«Никаких переживаний относительно калининградского транзита у европейцев быть вообще не может. Он не может использоваться для обхода санкций. Любые иные заявления — ересь», — сказал он.

Ранее в этот же день Алиханов оценил шансы на выгодное региону и стране разрешение вопроса с калининградским транзитом.

Губернатор пояснил, что единственным благополучным решением вопроса станет или принятие нового пакета санкций ЕС с исключениями, или внесение исключений в действующие пакеты.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. При этом, говоря об ограничениях, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда нет.

Алиханов назвал в свою очередь запрет на транзит незаконным.

4 июля в Кремле сообщили, что все еще ждут урегулирования этой ситуации, но и различные сценарии в случае худшего развития событий прорабатываются.