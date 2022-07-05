Реклама
Прямой эфир
Экономика
В Норвегии из-за забастовок остановлена добыча нефти и газа
Мир
В Совфеде допустили зеркальный ответ России на санкции Японии
Общество
Синоптик Леус пообещал москвичам во вторник до плюс 31 градуса
Мир
В Эстонии осквернили памятник на братской могиле советских воинов
Политика
Алиханов назвал ересью заявления о калининградском транзите для обхода санкций
Мир
СМИ сообщило о гибели еще одного французского наемника на Украине
Экономика
Volvo начала сокращение сотрудников в России
Мир
Цены на электроэнергию в Европе обновили исторические максимумы
Мир
Защитник ЛНР рассказал об использовании ВСУ фосфорных боеприпасов
Мир
В Европе предложили поощрять за отказ от старой техники
Мир
Scandinavian Airlines подала заявку на защиту от банкротства
Сюжет:

Алиханов назвал ересью заявления о калининградском транзите для обхода санкций

0
Фото: REUTERS/Ints Kalnins
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Калининградский транзит не может быть использован для обхода введенных западными странами санкций. Такое заявление во вторник, 5 июля, сделал губернатор региона Антон Алиханов.

Транзитный кейс: что мешает решить проблему с поставками в Калининград
И какие меры могут войти в седьмой пакет европейских санкций

«Если ты поставил опечатанный, опломбированный контейнер на железнодорожную платформу, то никаких возможностей осуществить такого рода действия на территории Литвы нет. Если только ты не литовский пограничник, который сам организовывает снятие этого вагона и отправку на какой-то запасной контрабандистский путь», — заявил губернатор в беседе с РИА «Новости».

Так он прокомментировал слова верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам Жозепа Борреля о том, что ЕС не планирует вводить ограничительные меры на трафик между основной частью России и Калининградской областью, а лишь планирует не допустить обхода санкций.

«Никаких переживаний относительно калининградского транзита у европейцев быть вообще не может. Он не может использоваться для обхода санкций. Любые иные заявления — ересь», — сказал он.

Ранее в этот же день Алиханов оценил шансы на выгодное региону и стране разрешение вопроса с калининградским транзитом.

Губернатор пояснил, что единственным благополучным решением вопроса станет или принятие нового пакета санкций ЕС с исключениями, или внесение исключений в действующие пакеты.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. При этом, говоря об ограничениях, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда нет.

Алиханов назвал в свою очередь запрет на транзит незаконным.

4 июля в Кремле сообщили, что все еще ждут урегулирования этой ситуации, но и различные сценарии в случае худшего развития событий прорабатываются.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022