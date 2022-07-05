Работники и работодатели смогут обмениваться документами через госуслуги

С 1 сентября работодатели, работники и соискатели смогут обмениваться электронными кадровыми документами через портал госуслуг. Соответствующее постановление подписал 5 июля премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Как отмечает пресс-служба правительства РФ, с помощью личного кабинета госуслуг работодатели, работники и соискатели смогут оформлять, подписывать электронной подписью и отправлять кадровые документы. Они будут размещаться в личном кабинете сотрудника на портале госуслуг и храниться в информационной системе организации.

«Решение о введении в организации электронного документооборота, перечень таких документов, а также категории работников, которые смогут перейти на новый формат, будет принимать работодатель», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что при использовании организацией электронного документооборота работодатели и работники по-прежнему смогут использовать и бумажные документы.

Постановление подготовлено для реализации новых норм Трудового кодекса.

18 мая Госдума приняла закон, позволяющий россиянам вставать на учет в налоговых органах через портал госуслуг. Закон предоставляет такую возможность. Закон вступит в силу с 1 декабря 2022 года — он предоставит россиянам возможность подавать заявление на портале госуслуг с использованием электронной подписи физлица. Налоговый орган сможет направить такому заявителю ИНН в электронной форме через госуслуги.

18 апреля в правительстве РФ сообщили, что большинство государственных и муниципальных услуг к концу 2023 года будет предоставляться в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю. Отмечалось, что менее чем через два года большинство услуг будет оказываться в непрерывном формате, без личного присутствия граждан, в том числе в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг.