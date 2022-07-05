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Губернатор Курской области Старовойт заявил об обстреле ВСУ приграничных пунктов

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстрелах приграничных районов, произошедших 5 июля.

В Херсонской области приступило к работе новое правительство. Онлайн спецоперации 5 июля

«Сегодняшнее утро вновь началось с артиллерийского обстрела приграничных населенных пунктов Глушковского района. Зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в поселке Теткино», — написал глава региона в Telegram.

Старовойт также выложил пять фотографий с последствиями обстрелов. На них видны повреждения зданий и следы от взрывов в земле.

Двум днями ранее поселок Теткино также подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Старовойт сообщил, что основной удар пришелся на территорию рядом с сахарным заводом. В результате стрельбы никто не пострадал. Позднее российским военным удалось оттеснить нападавших.

В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что служащие ВС РФ предотвратили удар со стороны Украины по жилым кварталам Белгорода и Курска. Так, три запущенные по Белгороду ракеты были уничтожены в воздухе. На подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата.

Однако в результате поражения ракет обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде, добавили в ведомстве. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти трех человек. Еще четверо пострадали, в больницу доставлены мужчина в тяжелом состоянии и 10-летний ребенок.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Киеву и его западным кураторам не поздоровится, если провокации на территории РФ продолжатся.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности РФ. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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