В Челябинске мужчины подрались в магазине из-за выпечки

В магазине на северо-западе Челябинска покупатель по имени Михаил подрался с персоналом из-за выпечки, которая показалась ему несвежей, 5 июля сообщает 74.ru.

«Сын разломил булку из «Пятерочки», а там слизь какая-то, неприятный запах. Я пошел в магазин, чтобы поговорить о качестве булки с администратором. Тот рассказал мне про регламенты и вызвал своих родственников. Те пришли и избили меня, кроме того, у моей супруги пытались забрать телефон», — рассказал Михаил.

Сотрудники магазина начали обвинять мужчину в регулярных нападениях на персонал, а также в злоупотреблении алкогольными напитками. После этого началась драка, в ходе которой участники переместились на крыльцо магазина перед охранниками, однако последние бездействовали.

После драки Михаил обратился в больницу, где у него диагностировали сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы.

4 июля пресс-служба управления МВД по Мурманской области сообщила о возбуждении уголовного дела о хулиганстве после массовой драки в городе Ковдор. По данным «Известий», конфликт разгорелся утром в понедельник на перекрестке Кошица – Коновалова. Две группы людей начали выяснять отношения, но потасовка быстро переросла в драку.