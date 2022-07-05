Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле приграничного села Зерново

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил 5 июля об артиллерийском обстреле села Зерново Суземского района со стороны Украины.

Он рассказал, что украинские боевики атаковали село утром во вторник, зафиксировано порядка 18 выстрелов. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Ранее в этот же день украинские боевики обстреляли и несколько приграничных поселков Курской области. Прилеты снарядов были зафиксированы в деревне Марково и поселке Теткино.

До этого, 29 июня, в Брянской области был сбит и уничтожен украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск.

Граничащие с Украиной населенные пункты Брянской области не раз подвергались обстрелу со стороны украинских боевиков. Так, 20 июня атаке подвергся поселок Суземка. В результате пострадал сотрудник районной электрической сети.

14 июня украинские боевики обстреляли село Займище, тогда пострадали шесть человек. Также повреждения получили около 50 домов. После этого до особого распоряжения в Клинцах Брянской области ввели режим чрезвычайной ситуации. По словам губернатора, удар по селу был нанесен «Точкой-У». Он отметил, что обстрел велся по жилому частному сектору. Военных объектов в данном населенном пункте нет.