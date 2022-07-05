Что случилось в мире за ночь, 5 июля: главные новости «Известий»

В ночь на вторник, 5 июля, в России и мире произошли следующие важные события: губернатор Курской области сообщил об обстрелах приграничных сел, глава Калининградской области заявил о работе над вопросом с транзитом в регион, Япония расширила санкции против российских граждан и компаний, российские военные медики оказали помощь попавшим под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителям Донбасса, новое правительство Херсонской области начало свою работу.

Новости России: утром несколько приграничных поселков Глушковского района Курской области подверглись очередной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам главы региона Романа Старовойта, зафиксированы прилеты в деревне Марково и поселке Теткино.

Согласно предварительной информации, никто не пострадал. В селе Попово-Лежачи зафиксированы повреждения ряда домов: в них выбиты стекла, пострадали фасады. Жители Теткино и Попово-Лежачах лишились электричества.

«Однако угроза обстрела еще не миновала, информация поступает в режиме реального времени. Буду держать вас в курсе», — добавил губернатор.

Новости России: губернатор Калининградской области Антон Алиханов оценил положительно шансы на решение вопроса с транзитом в регион.

Он подчеркнул, что, по данным источников с разных каналов связи, «работа идет и есть хороший шанс, что она будет завершена так, как нужно региону и как нужно нашей стране».

Глава региона пояснил, что единственным благополучным решением вопроса станет или принятие нового пакета санкций Евросоюза с исключениями по транзиту в Калининградскую область, или внесение исключений в действующие пакеты.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. При этом, говоря об ограничениях, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда нет.

Новости Донбасса: российские военные врачи из состава медицинского отряда специального назначения оказали помощь жителям ДНР, попавшим под обстрел ВСУ.

По данным Минобороны РФ, украинские военные и националисты обстреляли один из жилых районов республики и попали снарядом в подвал, где прятались мирные жители с детьми.

После этого сотрудники МОСН оказали помощь около 10 людям, в том числе детям. В частности, им провели хирургическую обработку ран и иммобилизацию конечностей, а также ввели обезболивающие и антибактериальные препараты.

После этого пострадавших передали бригаде скорой помощи для дальнейшей эвакуации в специализированное медицинское учреждение, заключили в пресс-службе Минобороны.

Новости Донбасса: за ночь в результате нового обстрела вооруженных формирований Украины ранены две мирные жительницы в ДНР.

Украинские военные обстреляли населенный пункт Горловка в ДНР, выпустили 13 снарядов. Представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) отметило, что обстрел произошел в поселке Красный Партизан, расположенный между Донецком и Горловкой.

При этом сообщается, что ранения получили две женщины.

Кроме того, один из пострадавших при вчерашнем обстреле Горловки в ДНР скончался, поделился мэр Иван Приходько.

Новости мира: новое правительство Херсонской области начало свою работу.

Вновь сформированное правительство Херсонской области во вторник начало свою работу, военно-гражданская администрация (ВГА) также продолжает деятельность.

Отмечается, что глава ВГА Владимир Сальдо останется руководителем региона после формирования нового правительства.

По словам замглавы ВГА Кирилла Стремоусова, органы власти в регионе будут сформированы «по канонам» субъекта РФ.

Новости мира: Япония расширила список санкций против граждан и компаний России.

Японский минфин объявил, что очередные рестрикции затронут еще 90 физических и юридических лиц из России и Белоруссии. В частности, новый пакет санкций предполагает заморозку активов лиц, непосредственно причастных к «дестабилизации обстановки на востоке Украины». Также установлен запрет на экспорт для 65 российских и 25 белорусских организаций.

Дополнительно японские власти решили наложить эмбарго на ввоз золота из России.

Кроме того, с 5 сентября запрещается оказывать клиентам из России ряд услуг, в том числе трастовые, бухгалтерские/аудиторские услуги и услуги управленческого консультирования.

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