Секретарь Совбеза Патрушев заявил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты
Несмотря на поставки Киеву западного оружия, цели спецоперации по защите Донбасса будут достигнуты. Такое заявление во вторник, 5 июля, сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
«Несмотря на оказание США и Западом военной помощи Украине, увеличивающиеся поставки летального оружия, указанные цели будут достигнуты», — сказал он на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности РФ на Дальнем Востоке.
Он подчеркнул, что в цели спецоперации России по защите населения Донбасса входят демилитаризация и денацификация украинской территории, освобождение населения от проявления геноцида со стороны украинского неонацистского режима, кроме того, обретение Украиной нейтрального статуса.
Патрушев напомнил, что началу спецоперации способствовали распространение на Украине неонацизма, «функционирование на ее территории биолабораторий, задействованных в военно-биологической программе США, а также заявленные киевскими властями планы по созданию ядерного оружия и вступлению в НАТО создавали существенные угрозы безопасности не только России, но и всего мира».
30 июня президент России Владимир Путин заявил, что освобождение Донбасса и реализация условий, гарантирующих безопасность России, — конечные цели специальной военной операции.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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