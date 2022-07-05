В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 12 июля. Об этом во вторник, 5 июля, сообщила Росавиация.

В сообщении отмечается, что полеты временно ограничены в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Ранее об ограничении полетов сообщалось 28 июня. Тогда также мера была продлена для аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты и Симферополя.

О закрытии воздушного пространства было объявлено в конце февраля по западной границе с Украиной и Белоруссией на всех высотах в связи с обстановкой в регионе. С тех пор запрет неоднократно продлевается.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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