Российский турист рассказал о встрече с акулой в Хургаде

Российские туристы Ирина и Денис рассказали, как столкнулись с акулой, напавшей на отдыхающих в Хургаде.

По словам мужчины, он встретился с опасным хищником прямо в воде, в том месте, где многие плавают с трубками и масками.

«Я жене показал сигнал, что нужно двигаться к берегу, но не сообщил об акуле. И мы поплыли. Когда мы плыли, я думал, успеем ли мы добраться до берега, съест нас акула или не съест. После всего этого купание продолжалось в море, спасатели никаких мер не приняли», — рассказал турист

Денис рассказал, что уже через несколько минут акула напала на туристку, в результате чего та погибла.

«Мы с женой проследовали на сам берег по пирсу. И через пять-семь минут после того, как мы вышли из воды, мы услышали крики и панику на пирсе... Нам сказали, что там акула съела женщину», — рассказал россиянин.

1 июля гражданка Австрии Элизабет Сквайер погибла после нападения акулы в водах Красного моря. Рыба откусила ей руку и ногу. Спустя два дня власти Египта подтвердили смерть еще одной женщины в Хургаде.

После нападения акул губернатор провинции Красное море в Египте распорядился закрыть некоторые пляжи на своей территории. Также была сформирована рабочая комиссия с группой специалистов для выяснения причин произошедшего.

4 июля генсек Арабской ассоциации по защите дикой природы (AFWP) Гамаль Гомаа допустил, что причиной нападения могла стать практика подкармливания рыб туристами. При этом он исключил отлов хищников, так как это чревато изменением природного баланса.