Губернатор Курской области Роман Старовойт прокомментировал последние обстрелы приграничных населенных пунктов. Об этом он рассказал 5 июля в Telegram.

«По предварительной информации, пострадавших нет. В селе Попово-Лежачи зафиксированы повреждения некоторых домов, в них выбиты стекла, пострадали фасады. В Теткино и Попово-Лежачах нет света, готовимся к решению этой проблемы», — сообщил глава региона.

При этом Старовойт допустил, что обстрелы могут повториться, в связи с чем призвал граждан следить за новой информацией.

«Однако угроза обстрела еще не миновала, информация поступает в режиме реального времени. Буду держать вас в курсе», — добавил губернатор.

В этот же день Старовойт сообщил об обстрелах в деревне Марково и поселке Теткино в Глушовском районе. На тот момент обстрелы все еще продолжались.

Ранее, 3 июля, ВСУ обстреляли село Теткино. Старовойт отметил, что основной удар пришелся на территорию рядом с сахарным заводом. В результате стрельбы никто не пострадал. Позже российским военным удалось оттеснить нападавших.

В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что служащие ВС РФ предотвратили удар со стороны Украины по жилым кварталам Белгорода и Курска. Так, три запущенные по Белгороду ракеты были уничтожены в воздухе. На подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата.

Однако в результате поражения ракет обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде, добавили в ведомстве. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти трех человек. Еще четверо пострадали, в больницу доставлены мужчина в тяжелом состоянии и 10-летний ребенок.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Киеву и его западным кураторам не поздоровится, если провокации на территории РФ продолжатся.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности РФ. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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