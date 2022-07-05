Реклама
Прямой эфир
Мир
Патрушев указал на неизменность целей спецоперации России по защите Донбасса
Мир
Заседание российско-монгольской межправкомиссии решено провести в России
Мир
Сдавшийся на «Азовстали» швед опроверг обвинение в участии в боевых действиях
Мир
Две женщины ранены в ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ
Мир
Лавров посетит Вьетнам с рабочим визитом 5 и 6 июля
Мир
Один из пострадавших при обстреле Горловки скончался
Мир
В Японии назвали инфляцию в Европе эффектом бумеранга санкций против РФ
Общество
Сейсмологи зафиксировали три землетрясения за сутки в Камчатском крае
Экономика
Правительство Японии утвердило запрет на импорт российского золота
Мир
В Турции началось расследование происхождения зерна на борту российского судна
Происшествия
Брянский губернатор сообщил об обстреле села со стороны Украины
Сюжет:

Губернатор Курской области Старовойт заявил об обстреле ВСУ приграничных пунктов

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли несколько приграничных поселков Курской области. Об этом во вторник, 5 июля, сообщил глава региона Роман Старовойт.

Сила — в тяжести: какие еще вооружения ЕС может отправить Украине
И к чему, по оценке России, приведет расширение этих поставок

Он рассказал, что утро началось с артиллерийского обстрела приграничных населенных пунктов Глушковского района.

«Зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в поселке Теткино», — написал он в своем Telegram-канале.

Подробностями он обещал поделиться позже.

3 июля стало известно, что служащие ВС РФ предотвратили удар со стороны Украины по жилым кварталам Белгорода и Курска. Три ракеты, запущенные по Белгороду, были уничтожены в воздухе. На подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата. Однако в результате поражения ракет обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти трех человек. Еще четверо пострадали: в больницу доставлены мужчина в тяжелом состоянии и 10-летний ребенок.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Киеву и его западным кураторам не поздоровится, если провокации на территории РФ продолжатся.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности РФ. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022