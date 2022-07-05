Губернатор Курской области Старовойт заявил об обстреле ВСУ приграничных пунктов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли несколько приграничных поселков Курской области. Об этом во вторник, 5 июля, сообщил глава региона Роман Старовойт.

Он рассказал, что утро началось с артиллерийского обстрела приграничных населенных пунктов Глушковского района.

«Зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в поселке Теткино», — написал он в своем Telegram-канале.

Подробностями он обещал поделиться позже.

3 июля стало известно, что служащие ВС РФ предотвратили удар со стороны Украины по жилым кварталам Белгорода и Курска. Три ракеты, запущенные по Белгороду, были уничтожены в воздухе. На подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата. Однако в результате поражения ракет обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде.

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