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В Японии назвали инфляцию в Европе эффектом бумеранга санкций против РФ

Asahi: антироссийские санкции бумерангом вернулись к западным странам
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Фото: Global Look Press/FrankHoermann/SVEN SIMON
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Антироссийские санкции имеют эффект бумеранга — они вернулись обратно к западным странам, пишет японское издание Asahi.

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Там указали, что веденные санкции против России вызвали резкий рост цен на энергоносители и ряд товаров. Это привело к инфляции в ряде стран Европы.

«Россия, наряду с США, является одной из немногих крупных держав, которая в целом может самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым, поэтому трудно ожидать, что экономические санкции дадут сиюминутный эффект», — цитирует издание заместителя директора Института экономических исследований «Марубэни» Хирохиро Эномото.

В издании также отмечается, что Европа в ближайшее время не сможет отказаться от российских энергоносителей.

Так, данные Евростата по состоянию на 1 июля фиксируют рекорд инфляции в 19 странах Евросоюза. Потребительские цены, по предварительной оценке, выросли до рекорда за всю историю введения расчетов: 8,6%, что больше на 0,8% по сравнению с 8,1% предыдущего месяца.

Еще 12 мая президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия успешно справляется с санкциями, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Он указал, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших стран.

До этого, 13 апреля, Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены и инфляция зашкаливает. По словам президента РФ, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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