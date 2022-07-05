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Железная балка упала на голову гостя отеля в Челябинске

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В Челябинске на голову постояльца гостиничного комплекса «Алмаз» упала металлическая балка, которая удерживала качели во внутреннем дворике. Пострадавший госпитализирован с тяжелой травмой.

Подробности случившегося рассказали ИА «Ура.ру» родственники молодого человека. Они опасаются, что отель уйдет от ответственности за оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

По этим данным, молодой человек пришел в отель на свадьбу к другу. Во время торжества он сел на подвесные качели на огороженной территории гостиницы, после чего ему на голову упала металлическая балка, которая держала сиденье качелей на цепях. Сами качели рухнули.

После того, как пострадавшего отправили в больницу на скорой помощи, сотрудники отеля демонтировали конструкцию.

По словам родственников молодого человека, никто из представителей отеля не выходил с ними на связь и извинений не приносил. СУ СКР по Челябинской области начало проверку по факту случившегося. Сотрудники «Алмаза» не смогли предоставить агентству оперативный комментарий.

Ранее в ОНФ заявляли, что треть детских площадок в России сегодня представляет угрозу для детей, значительная часть нуждается в ремонте. Генпрокуратуру, Минстрой и Роспотребнадзор попросили их демонтировать.

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