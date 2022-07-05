Лидер партии ХДС Мерц допустил борьбу между странами Европы за распределение газа

Лидер оппозиционной немецкой партии ХДС (Христианско-демократического союза) Фридрих Мерц считает, что дефицит газа в Европе может спровоцировать «битву за его распределение» среди стран союза.

Таким образом Мерц прокомментировал ситуацию с ценами на газ в ЕС. Как допустил германский чиновник, европейские страны ожидают трудности на энергетическом рынке, которые спровоцируют конфликт.

«Вероятно, внутри ЕС возникнут серьезные конфликты за распределение [газа] — как в 2015 и 2016 годах, когда был кризис с беженцами», — цитирует политика издание Die Welt.

В связи с этим Мерц призвал создать соответствующий план, который бы одобрили страны-участницы Евросоюза.

При этом лидер оппозиционной немецкой партии ХДС призвал воздержаться от спекуляций на тему возможного прекращения поставок газа из России. Он успокоил, что, если Россия «будет вести себя в соответствии с контрактами», поставки возобновятся после проведения ремонтных работ «Северного потока».

В пятницу, 1 июля, оператор газопровода «Северный поток» — Nord Stream AG — сообщил об остановке обеих ниток трубопровода с 11 по 21 июля в целях проведения запланированного ремонта.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за того, что немецкая компания Siemens из-за антироссийских санкций не вернула турбины из Канады, которые находятся на техобслуживании. Из-за этого приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. При этом Siemens отвергла заявления России о том, что поставки газа в Германию по «Северному потоку» ограничены из-за отказа вернуть турбины.

На фоне приостановки поставок газа страны Европы отметили нехватку энергоресурса. Так, в Австрии газохранилища в настоящее время заполнены на 44,7%. К зиме планируется довести этот показатель до 80%.

Аналитики крупнейшего финансового института ФРГ Deutsche Bank предупредили, что Германии грозит резкий всплеск инфляции, в случае если поставки российского газа не нормализуются.

«Северный поток» — морская часть Северо-Европейского газопровода. Он идет по дну Балтийского моря между Россией и Германией. Является морской частью одной из веток системы газопровода Ямал – Европа.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в Европе и США на фоне антироссийских санкций наблюдается рост инфляции и цен.