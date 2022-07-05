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Сдавшийся на «Азовстали» швед опроверг обвинение в участии в боевых действиях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Гражданин Швеции, сдавшийся в плен на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, опроверг обвинение в участии в боевых действиях. Об этом 5 июля сообщает ТАСС.

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«В ходе допроса швед заявил, что не стрелял, в боевых действиях не участвовал», — заявил источник агентства.

Ранее стало известно, что в отношении шведа возбуждено уголовное дело по ст. УК Донецкой Народной Республики («Наемничество»). Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

1 июля обвинения были предъявлены двум гражданам Великобритании Дилану Хилли и Эндрю Хиллу. Им инкриминируются те же статьи, что и троим ранее осужденным наемникам Эйдену Аслину, Шону Пиннеру и Саадуну Брагиму.

Верховный суд ДНР приговорил этих трех наемников к смертной казни 9 июня. За день до этого подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Пиннер и Брагим также признали себя виновными и в действиях, направленных на насильственный захват власти.

В начале июня Минобороны РФ назвало численность иностранных наемников на Украине. По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, их количество сократилось с 6,6 тыс. до 3,5 тыс. человек. Большая их часть была уничтожена в бою вследствие слабой подготовки и отсутствия у них реального боевого опыта.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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