Заседание российско-монгольской межправкомиссии решено провести в России

Заседание российско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в 2022 году пройдет в России. Об этом рассказал вторник, 5 июля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Улан-Баторе с главой МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг.

«Условились активно содействовать работе межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, очередное заседание которой в этом году пройдет в России», — сказал он.

Лавров рассказал, что в ходе прошедших в Улан-Баторе переговоров стороны рассмотрели вопросы практического взаимодействия, в том числе осуществляемые и планируемые проекты в сферах энергетики, транспорта, охраны окружающей среды, гуманитарных и культурных связей, сотрудничества в мирном освоении космического пространства и в других областях.

Глава российского МИДа также отметил быстрые темпы восстановления взаимной торговли между двумя странами после пандемии коронавируса. Лавров уточнил, что в 2021 году торговля выросла на треть, а в первые месяцы нынешнего года более чем на 40%.

Ранее в этот день представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в столицу Монголии. Глава МИД РФ встретился с главой МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг и президентом страны Ухнаагийн Хурэлсухом, а также председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром.

В апреле сообщалось, что за три месяца 2022 года зерноперерабатывающие предприятия Алтайского края значительно увеличили объемы поставок. В структуре экспорта продуктов лидирующее место занимают мука, крупы и зерновые хлопья.

В пятерку импортеров алтайской крупы вошла Монголия (поставлено 1,5 тыс. т).