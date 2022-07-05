Представитель МО Украины опровергла установку ВСУ флага на острове Змеиный

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не устанавливали украинский флаг на острове Змеиный, а просто сбросили его с вертолета. Об этом 4 июля заявила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования «Юг» минобороны страны Наталья Гуменюк, ее слова передает телеканал CNN.

Таким образом она опровергал ранее предоставленные ей же сведения об установке знамени на острове.

«Флаг был доставлен на остров вертолетом. Он дождется прихода войск, а потом будет развеваться», — сказала она.

Гуменюк уточнила, что украинские войска не занимали территорию и призвала воспринимать ее слова о появлении символа на Змеином «метафорически».

«Никто не высаживался на острове. Кто будет устанавливать его, поднимать?» — отметила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования «Юг» Минобороны Украины.

Ранее в понедельник Гуменюк заявила, что украинские военные установили флаг государства на острове Змеиный в Черном море. Тогда же она уверяла, что территория была возвращена под юрисдикцию Украины.

Остров Змеиный перешел под контроль ВС РФ 25 февраля. Однако затем сообщалось, что ВС России 30 июня завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный в Черном море и вывели находившийся там гарнизон.

После этого, 1 июля, военный эксперт Дмитрий Болтенков предупредил, что ВСУ обязательно попытаются зайти на остров.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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