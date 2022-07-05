The Guardian: стремление НАТО противостоять России может стать для альянса уязвимым местом

Стремление НАТО во что бы то ни стало противостоять РФ может сыграть злую шутку с членами Североатлантического альянса. Об этом в воскресенье, 3 июля, пишет The Guardian.

«Все согласны с тем, что нельзя допустить [эскалации конфликта]. Но означает ли это, что ВС РФ должны быть разбиты физически на поле битвы в Украине, как того требуют Великобритания и большинство стран Центральной и Восточной Европы? Или же будет достаточно завершения боевых действий без возможности для Москвы сделать правдоподобное заявление о победе, как предпочли бы лидеры Германии?», — говорится в публикации.

Авторы статьи подчеркивают, что все положения новой стратегической концепции НАТО, принятой по итогам саммита в Мадриде, будут забыты как только Россия намекнет на прекращение огня на Украине. После этого сохранить единство внутри альянса будет гораздо сложнее.

Ранее, 3 июля, канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался строить прогнозы об окончании конфликта вокруг Украины. Свою позицию он обосновал тем, что «никому на самом деле не известно», какими ресурсами располагает Москва. Между тем от лица представителей коалиции стран Запада он адресовал послание президенту РФ, в котором заявил о готовности поддерживать Киев так долго, как того потребуют обстоятельства, чтобы обеспечить национальные интересы Украины.

В тот же день издание The Sunday Times сообщил, что украинский кризис стал разделил НАТО на три идеологических лагеря — «ястребов», «голубей» и «страусов». В том числе поэтому не была реализована идея о размещении небольших вооруженных контингентов альянса в городах на западе Украины.

28 июня лидеры НАТО в ходе саммита в Мадриде разработали стратегическую концепцию, определяющую курс организации до 2030 года. Одни из основных пунктов документа стало определение самой значительной и прямой угрозы безопасности альянса — России.

О возникших внутри НАТО разногласиях касательно необходимых масштабов военного присутствия блока в Восточной Европе стало известно еще в мае. Сообщалось, что страны Балтии и Польша требуют как можно сильнее расширить военное присутствие альянса в регионе для защиты от РФ, в то время как Франция и Италия выражают сомнения по поводу того, что Россия является угрозой странам НАТО.