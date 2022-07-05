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Двухметровых червей в водоемах Подмосковья назвали неопасными

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Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области
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Двухметровые черви, замеченные в водоемах Московской области, являются безопасными для человека. Об этом 4 июля сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

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В ведомстве отметили, что это черви-волосатики или нематоморфы, они не опасны для людей, не кусаются и не откладывают в них личинки. То есть, если человек или домашний питомец случайно проглотит личинку, то она погибнет при попадании в ЖКТ, уточняет РИАМО.

В Минэкологии рассказали, что в начале июля у червей начинается период спаривания - для этого они выбирают пресные водоемы, где люди и замечают шевелящиеся клубки во время купания, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В министерстве добавили, что черви являются частью экосистемы, поэтому не стоит брать их в руки, выносить на берег или убивать, сообщает телеканал «360».

Не бояться длинных червей в водоемах посоветовал и биолог Павел Глазков. По его словам в беседе с «Москвой 24», эти черви паразитируют только в насекомых, «причем на уровне личинок. Взрослые ведут водный образ жизни. Они вне воды погибают в считанные часы».

Как пишет «Федеральное агентство новостей», такие черви-паразиты, как гельминты, в человеческом организме сообщают о себе непроходящим кашлем. Врач-пульмонолог Ирина Белоглазова рассказала, что чаще всего они проникают в людей посредством плохо обработанной и приготовленной пищи.

1 июля «Известия» сообщали, где в 2022 году можно купаться в Москве. Допустимый для купания список зон в Москве опубликован на сайте мэра столицы. Список насчитывает 10 позиций. Так, например, охладиться можно на пляже «Левобережный», который располагается в Северном административном округе города. В районе Хорошево-Мневники находится еще одна зона, где можно искупаться в жару — пляж «Серебряный бор – 2» (Таманская улица, дом 44). Поблизости также есть пляж «Серебряный бор – 3» (4-я линия Хорошевского Серебряного Бора, дом 15).

На Юго-Западе Москвы поплавать можно в зоне отдыха «Тропарево» по адресу улица Академика Виноградова, дом 12.

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