Доцент Иванова-Швец заявила, что россияне смогут «докупить стаж» для выхода на пенсию

В связи с повышением требований для выхода на пенсию доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» Людмила Иванова-Швец рассказала, как действовать, если отработанных лет или набранных баллов по какой-то причине не хватает.

В разговоре с агентством «Прайм» эксперт объяснила, что недостающие показатели можно «докупить», только делать это необходимо заблаговременно.

В рамках одного календарного года можно «приобрести» только один дополнительный трудовой год. Это будет стоить 36 669,60 рубля в 2022 году, у самозанятых расценки ниже — 34 445 рублей — к тому же, эта цифра не будет расти с течением времени.

Таким образом можно абсолютно законно приписать себе 7,5 лет стажа, что составляет половину от необходимого показателя, который потребуется для выхода на пенсию в 2024 году.

Что касается пенсионных коэффициентов, за год можно получить максимум 8,52 баллов — это будет стоить 293 356,80 рубля. Всего таких баллов нужно, по меньшей мере, 30.

Ранее, 1 июля, вступил в силу новый порядок получения единовременной пенсионной выплаты. Появилась возможность подать электронное заявление в Пенсионном фонде России (ПФР) либо негосударственном пенсионном фонде (НПФ), в том числе через портал «Госуслуги».

29 июня доцент Иванова-Швец назвала категории граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии в размере 25%. В частности, такую возможность имеют россияне со стажем работы в сельском хозяйстве около 30 лет. Соответствующий список профессий насчитывает порядка 500 позиций.

С июня в России действует указ главы государства Владимира Путина об индексации пенсий, МРОТ и прожиточного минимума на 10%. Как отмечали в Госдуме, данное решение президента впоследствии приведет к росту ряда социальных выплат.