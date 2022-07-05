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Застрявшего в колодце теленка спасли в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле в открытый колодец провалился теленок. Инцидент произошел в микрорайоне Новая Кушва. Сотрудники оперативных служб спасли животное.

Для этого им пришлось применять специальные инструменты и спасательную петлю «Косынка». Скотина не пострадала, открытый колодец закрыли, сообщает ТагилСити.Ру.

4 июля сообщалось, что на пруду в поселке Мулловка Ульяновской области спасли лебедя. О птице с поврежденным крылом в минприроды региона обратились местные жители. Решается вопрос о передаче лебедя в зоопарк.

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