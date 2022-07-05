Алиханов заявил о работе над решением вопроса с транзитом в Калининград
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов оценил шансы на выгодное региону и стране разрешение вопроса с калининградским транзитом.
«Исходя из той информации, которую мы получаем по разным каналам, по разным источникам, мы понимаем, что работа идет и есть хороший шанс, что она будет завершена так, как нужно региону и как нужно нашей стране», — заявил Алиханов в интервью «РИА Новости».
Губернатор пояснил, что единственным благополучным решением вопроса станет или принятие нового пакета санкций ЕС с исключениями, или внесение исключений в действующие пакеты.
Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Алиханов, в свою очередь, передал на рассмотрение в правительство России список ответных мер на запрет Литвы осуществлять сухопутный транзит некоторых товаров в регион.
Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. При этом, говоря об ограничениях, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда нет.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал, в свою очередь, запрет на транзит незаконным. По его мнению, такие решения могут иметь далекоидущие последствия для ЕС. Он также отметил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.
4 июля в Кремле сообщили, что всё еще ждут урегулирования этой ситуации, но и различные сценарии в случае худшего развития событий прорабатываются.