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Власти Японии запросили у России пояснений по указу о «Сахалине-2»

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Фото: ТАСС/Александр Семенов
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Правительство Японии запросило у России пояснения относительно указа российского президента Владимира Путина о проекте «Сахалин-2». Об этом 5 июля заявил в ходе пресс-конференции глава японского МИД Ёсимаса Хаяси.

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«Что касается проекта «Сахалин-2», то он является важным для обеспечения стабильных энергопоставок для нашей страны», — сказал министр.

Он пояснил, что указ президента России не означает, что поставки энергоносителей с Сахалина будут сразу же прекращены. Однако, в настоящее время проводится детальный анализ информации о том, как в рамках этого указа будут соблюдаться права японских компаний, а также какое влияние это окажет на поставки СПГ в Японию, уточнил Хаяси.

В этой связи Токио попросил Москву дать пояснения по срокам и другим деталям проекта.

Ранее в этот день заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Сэйдзи Кихара заявил, что Токио намерен отстаивать свои интересы в проекте «Сахалин-2», потому что считает его важным из-за необходимости обеспечивать граждан электроэнергией и газом.

Накануне президент японской компании Mitsui O.S.K. Lines Такеши Хасимото указал на то, что государство продолжит закупать и перевозить российский газ из-за сложной ситуации в собственной энергетической отрасли.

Путин 30 июня подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В документе предписана смена оператора крупного нефтегазового проекта «Сахалин-2» на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.». Имущество компании будет передано в собственность РФ с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Сахалина-2».

«Сахалин-2» — первый в России завод по производству СПГ, проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции. Его оператором является компания «Сахалин энерджи». Контрольный пакет — 50% плюс одна акция — принадлежит «Газпрому». Японская Mitsui имеет 12,5% акций, Mitsubishi — 10%. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию.

Последние годы доля России в общем объеме японского импорта СПГ составляла около 8,8%. Основную часть ресурса из РФ Токио получает с Сахалина.

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