Обозреватель издания The Times Эдвард Лукас считает, что армии Великобритании не хватит боеприпасов для победы над Россией в случае военного столкновения этих двух стран.

«Общая картина мрачна и ясна: Британии не хватает боекомплектов для выполнения главной военной задачи [в случае конфликта с Россией]», — говорится в статье.

По словам Лукаса, при российских «скорострельных темпах» у британской армии закончатся артиллерийские снаряды всего за два дня.

Ранее, 19 июня, новый командующий армией Великобритании генерал Патрик Сандерс в своем обращении к военнослужащим заявил, что британские войска должны быть готовы «еще раз воевать в Европе», чтобы помочь Украине защитить себя от России.

По словам генерала, это поколение должно подготовить армию к войне в Европе.

Отношения РФ и Великобритании ухудшились на фоне судебного процесса и вынесения приговора о смертной казни британских наемников в Донбассе. Как сообщила газета Express, если казнь состоится, то конфликт «примет крайне опасный оборот, из которого, возможно, уже не будет возврата».

10 июня министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, узнав о решении суда, назвала приговор вопиющим нарушением Женевской конвенции. В свою очередь, в Москве подчеркнули, что интересы наемников не защищаются положениями конвенций о правах военнопленных.

Накануне Верховный суд ДНР приговорил двоих британцев и гражданина Марокко к смертной казни. В течение месяца иностранцы смогут подать апелляционную жалобу на решение суда, однако власти ДНР смотрят на это скептически.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В регионе обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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