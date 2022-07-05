Реклама
Прямой эфир
Мир
В Филадельфии открыли стрельбу во время празднования Дня независимости
Мир
Власти Японии запросили у России пояснений по указу о «Сахалине-2»
Общество
Двухметровых червей в водоемах Подмосковья назвали неопасными
Мир
Япония ввела санкции против еще 90 граждан и компаний РФ и Белоруссии
Экономика
В Минпромторге сообщили о предстоящем снижении цен на автомобили
Общество
Врач предупредил об опасности заражения через кондиционер
Мир
Два корабля КНР зашли в прибрежную зону у спорных островов Сенкаку
Экономика
В Москве на треть подскочили инвестиции в индустрию
Экономика
Американская Iridium сможет продолжить работу в России
Экономика
В России появятся спецзастройщики курортов
Общество
Вирусолог объяснил подъем заболеваемости коронавирусом в мире

В Британии отвергли возможность победы Лондона в случае конфликта с РФ

The Times: Великобритании не хватит боеприпасов для победы над Россией в случае конфликта
0
Фото: Unsplash/Marcin Nowak
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обозреватель издания The Times Эдвард Лукас считает, что армии Великобритании не хватит боеприпасов для победы над Россией в случае военного столкновения этих двух стран.

«Копейное» дело: помогут ли украинскому флоту британские ракеты
Строящиеся для Киева в Соединенном Королевстве катера должны получить современные противокорабельные боеприпасы Sea Spear

«Общая картина мрачна и ясна: Британии не хватает боекомплектов для выполнения главной военной задачи [в случае конфликта с Россией]», — говорится в статье.

По словам Лукаса, при российских «скорострельных темпах» у британской армии закончатся артиллерийские снаряды всего за два дня.

Ранее, 19 июня, новый командующий армией Великобритании генерал Патрик Сандерс в своем обращении к военнослужащим заявил, что британские войска должны быть готовы «еще раз воевать в Европе», чтобы помочь Украине защитить себя от России.

По словам генерала, это поколение должно подготовить армию к войне в Европе.

Отношения РФ и Великобритании ухудшились на фоне судебного процесса и вынесения приговора о смертной казни британских наемников в Донбассе. Как сообщила газета Express, если казнь состоится, то конфликт «примет крайне опасный оборот, из которого, возможно, уже не будет возврата».

10 июня министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, узнав о решении суда, назвала приговор вопиющим нарушением Женевской конвенции. В свою очередь, в Москве подчеркнули, что интересы наемников не защищаются положениями конвенций о правах военнопленных.

Накануне Верховный суд ДНР приговорил двоих британцев и гражданина Марокко к смертной казни. В течение месяца иностранцы смогут подать апелляционную жалобу на решение суда, однако власти ДНР смотрят на это скептически.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В регионе обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022