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У раненого журналиста «ТВ Центра» нашли осколок рядом с сердцем

У раненого в Донецке журналиста «ТВ Центра» нашли осколок рядом с сердцем
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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У госпитализированного после ранения ассистента оператора телеканала «ТВ Центр» врачи обнаружили осколок рядом с сердцем. Об этом сообщил корреспондент ТВЦ Денис Большаков.

«Ассистент оператора Андрей Алексеев сейчас находится в операционном блоке. Врачи выяснили, что у него осколок рядом с сердцем. Сейчас они пытаются понять, что делать дальше. Состояние у него стабильное», — сказал он.

По словам Большакова, Донецк в районе железнодорожного вокзала мощно обстреливается со стороны ВСУ из РСЗО «Град». При этом стрельба стала сильнее, как только представители СМИ приехали на место. Создалось впечатление, что украинские военные специально стреляли по журналистам.

Так, один из снарядов разорвался буквально в 20 м от съемочной группы, там как раз находился ассистент оператора и один из сотрудников рынка, который расположен рядом с вокзалом.

«Сотрудник рынка, судя по всему, получил контузию, он был оглушен, а Андрея Алексеева посекло осколками, и, как выяснилось, один осколок попал ему под бронежилет в район грудной клетки. При этом оператор и корреспондент не пострадали», — уточнил он.

О том, что в Донецке получил ранение сотрудник «ТВ Центра», стало известно 4 июля.

В тот же день военкор «Известий» Роман Польшаков показал кадры обстрела ВСУ по территории рынка возле железнодорожного вокзала в Донецке.

Кроме того, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в городе повреждены из-за обстрелов три детских сада и лицей. Также сообщалось, что на заводе «Донпластавтомат» в результате обстрела в Донецке начался пожар.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ранее на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. После этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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