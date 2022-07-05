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В Минпромторге сообщили о предстоящем снижении цен на автомобили

Глава Минпромторга России Мантуров пообещал снижение цен на автомобили в течение года
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Министерство промышленности и торговли РФ ожидает, что ситуация с ценами на рынке автомобилей в течение года будет улучшаться. Об этом во вторник, 5 июля, заявил глава ведомства Денис Мантуров.

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«Сейчас цена, наоборот, стабилизируется, она не снизилась существенно, потому что есть инерция относительно закупленных материалов, сырья и комплектующих. Цикл производства автомобилей занимает около 3-4 месяцев, поэтому как раз то, что в январе, феврале и марте приобреталось, сейчас выходит в рынок», — сообщил он в беседе с «РИА Новости».

Собеседник агентства напомнил, что курс, который был в феврале, существенно отличается от сегодняшнего. Поэтому компании, чтобы не нести убытки, будут плавно «растягивать» изменение цены по году, с учетом постепенного восстановления рынка.

По словам Мантурова, руководство могло бы держать максимальные цены «до последнего», однако это невыгодно с точки зрения продаж. В связи с этим он подчеркнул необходимость подстраиваться под меняющиеся обстоятельства.

Между тем, средний уровень цен на подержанные машины в июне остался таким же, как и в мае, отметили аналитики агентства. Однако, если сравнивать июньский показатель с тем, что был в начале года, в январе, то рост цен на «вторичке» составил уже 15%, или 161 тыс. рублей.

Аналитики компании напомнили, что по отношению к результату годичной давности, июнь 2021 года, подержанные автомобили стали дороже на 62%, или 462 тыс. рублей.

Накануне стало известно, что в июле заработают программы льготного автокредитования и лизинга. Минпромторг РФ реализует две программы льготных автокредитов: «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Они позволят гражданам получить скидку от 10 до 25% на первый взнос при покупке нового автомобиля российского производства стоимостью до 1,5 млн рублей. Среди программ льготного лизинга: «Российский тягач», «Российский фермер» и «Свое дело».

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