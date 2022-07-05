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«Известия» узнали о помощи администрации Херсона жителям региона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Мери Бадунц рассказала о работе военно-гражданской администрации (ВГА) в Херсонской области, главная задача которой — как можно быстрее вернуть город к мирной жизни.

Жители Херсона и близлежащих сел обращаются к администрации региона с разными вопросами. Так, Николай Лебедев пришел с просьбой отремонтировать подстанцию — националисты вывели ее из строя еще во время боев за город.

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Помогают в комендатуре и тем, чье имущество забрали боевики украинской теробороны, сообщила Бадунц. Среди них — житель Херсона Александр, у которого машину угнали прямо со двора дома.

«Обычный день. Встал, посмотрел: машины нема. Руками развел. Посоветовали обратиться в полицию. Пришел. Написал заявление. Нашли машину», — поделился он.

Как удалось выяснить «Известиям» у представителя военной комендатуры Херсонской области, автомобиль мужчины нашли на станции технического обслуживания. По его словам, туда сгоняли все автомобили, в том числе и угнанные, которые стояли и ожидали либо разбора на запчасти, либо подделки документов для последующей продажи.

Бадунц также показала, чем была вооружена херсонская тероборона под контролем Украины. Среди боеприпасов — гранаты, ржавые автоматы и самодельный однозарядный пистолет под охотничий патрон 16-го калибра.

С таким оружием, по словам корреспондента, Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправляли новобранцев в окопы.

«24 февраля вызвали нас в военкомат. Я не служивый по состоянию здоровья. Вызвали в военкомат. Там было человек пять. Дали автоматы в руки, гранаты, паттерны, поставили нас здесь и говорят: «Стоять будете, охранять. Вы теперь тероборона», — рассказал «Известиям» Евгений Гробовенко.

По его словам, служба длилась недолго: он вместе с остальными призванными бойцами сбежал, а оружие спрятал. Теперь сам пришел в комендатуру и выдал тайник.

Жители Херсона признают, что мирная жизнь в городе налаживается. Из всех источников информации люди собирали какой-то образ дальнейшей судьбы региона. Они надеются, что всё будет хорошо, ведь самое главное для них, чтобы в Херсоне не было боевых действий.

«Время покажет, кто был прав, кто виноват», — уверены жители Херсонской области.

4 июля сообщалось, что вновь сформированное правительство Херсонской области начнет работу со вторника, 5 июля, военно-гражданская администрация также продолжает работу.

Ранее в этот день глава ВГА Владимир Сальдо рассказал о создании правительства Херсонской области, посты в котором будут занимать не только уроженцы области, но и профессиональные управленцы из России.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В регионе сформирована военно-гражданская администрация, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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