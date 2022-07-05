Алиханов предложил подарить Дуде карту из-за слов о Балтике

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов 5 июля прокомментировал высказывание президента Польши Анджея Дуды о том, что Балтийское море с момента вступления Финляндии и Швеции в НАТО станет внутренним морем альянса. Глава российского региона предложил подарить польскому лидеру карту.

«Ну давайте откроем карту, оно не внутреннее море НАТО. Если только они нашу страну туда уже не приняли, может, я отстал, может, Дуда что-то знает, чего я не знаю», — приводит его слова «РИА Новости».

Алиханов добавил, что на карте, которую он может подарить, Крым также значится частью РФ.

Накануне Анджей Дуда в ходе открытия заседания Совета национальной безопасности республики в Варшаве заявил, что граница России с НАТО вытянется на 1400 км после того, как Финляндия и Швеция вступят в НАТО и Балтийское море станет «внутренним бассейном» Североатлантического альянса.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, в свою очередь, в разговоре с «Известиями» отметил, что слова президента Польши— это очередной вброс. Он посоветовал Дуде вспомнить, что в Балтийском море в Калининградской области стоит база Балтийского флота РФ.

Ранее, 1 июля, замглавы МИД РФ Александр Грушко предположил, что балтийский регион после вступления Финляндии и Швеции в НАТО может превратиться в арену военного соперничества. Подобные действия альянса ухудшат региональную безопасность, а также существенно осложнят ситуацию на севере Европы.

29 июня страны Североатлантического альянса официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в НАТО и договорились о подписании протоколов о присоединении. В декларации саммита организации отмечалось, что присоединение Финляндии и Швеции сделает их защищеннее, а НАТО — сильнее.

В ответ на это в Кремле заявили, что НАТО — «достаточно агрессивный блок», в связи с чем российское Минобороны разрабатывает планы на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию альянса.