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Алиханов предложил подарить Дуде карту из-за слов о Балтике

Губернатор Алиханов предложил подарить карту президенту Польши Дуде, назвавшему Балтику внутренним морем НАТО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов 5 июля прокомментировал высказывание президента Польши Анджея Дуды о том, что Балтийское море с момента вступления Финляндии и Швеции в НАТО станет внутренним морем альянса. Глава российского региона предложил подарить польскому лидеру карту.

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«Ну давайте откроем карту, оно не внутреннее море НАТО. Если только они нашу страну туда уже не приняли, может, я отстал, может, Дуда что-то знает, чего я не знаю», — приводит его слова «РИА Новости».

Алиханов добавил, что на карте, которую он может подарить, Крым также значится частью РФ.

Накануне Анджей Дуда в ходе открытия заседания Совета национальной безопасности республики в Варшаве заявил, что граница России с НАТО вытянется на 1400 км после того, как Финляндия и Швеция вступят в НАТО и Балтийское море станет «внутренним бассейном» Североатлантического альянса.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, в свою очередь, в разговоре с «Известиями» отметил, что слова президента Польши— это очередной вброс. Он посоветовал Дуде вспомнить, что в Балтийском море в Калининградской области стоит база Балтийского флота РФ.

Ранее, 1 июля, замглавы МИД РФ Александр Грушко предположил, что балтийский регион после вступления Финляндии и Швеции в НАТО может превратиться в арену военного соперничества. Подобные действия альянса ухудшат региональную безопасность, а также существенно осложнят ситуацию на севере Европы.

29 июня страны Североатлантического альянса официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в НАТО и договорились о подписании протоколов о присоединении. В декларации саммита организации отмечалось, что присоединение Финляндии и Швеции сделает их защищеннее, а НАТО — сильнее.

В ответ на это в Кремле заявили, что НАТО — «достаточно агрессивный блок», в связи с чем российское Минобороны разрабатывает планы на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию альянса.

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