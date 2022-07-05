Российские военные врачи помогли попавшим под обстрел ВСУ жителям ДНР

Российские военные врачи из состава медицинского отряда специального назначения (МОСН) оказывали помощь жителям Донецкой Народной Республики (ДНР), попавшим под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны России.

По данным военного ведомства, ВСУ и националисты обстреляли один из жилых районов республики и попали снарядом в подвал, где прятались мирные жители с детьми.

После оперативного реагирования военнослужащих народной милиции республики МОСН оказали помощь около 10 людям, в том числе детям.

«Врачи передовой мобильной группы медицинского отряда специального назначения (ПМГ МОСН) ВС РФ оказали первую врачебную помощь в объеме первичной хирургической обработки ран и иммобилизации конечностей, а также ввели обезболивающие и антибактериальные препараты», — говорится в материале министерства.

После этого пострадавших передали бригаде скорой помощи для дальнейшей эвакуации в специализированное медицинское учреждение, заключили в пресс-службе Минобороны.

Ранее в понедельник военный корреспондент «Известий» Денис Кулага показал работу скорой помощи в Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР).

До этого, 1 июля, МО показало работу военврачей в мобильном госпитале Харьковской области. Для оказания экстренной помощи у военных врачей в мобильном госпитале есть всё необходимое: свой рентгеноаппарат, кардиомониторы, портативные дозаторы, оборудование для ультразвукового исследования. При необходимости такой госпиталь можно развернуть за восемь часов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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