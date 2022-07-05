Синоптики пообещали до +32 градусов тепла в Москве 5 июля

Переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь, а также гроза и град ожидаются во вторник, 5 июля. Соответствующий прогноз был опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве синоптики обещают жару до +32 градусов жары, ночью столбики термометров опустятся до +18 градусов.

Ожидается ветер юго-западного направления со скоростью 6–11 м/c. При грозе будут порывы до 17 м/c.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

4 июля ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что до конца недели погода в Москве и области будет неустойчивой, облачной и местами дождливой.

Ранее в этот день специалист Росгидрометцентра Марина Макарова рассказала о более комфортной погоде в конце текущей недели. По ее словам, в период с 8 по 10 июля температура днем составит +21…+26 градусов.