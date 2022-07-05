Глава МИД РФ Лавров прибыл с рабочим визитом в Улан-Батор

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл во вторник с рабочим визитом в столицу Монголии. Об этом 5 июля сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Пресс-секретарь МИД РФ опубликовала видео, на котором видно, как Лавров спускается по трапу самолета. Его встретила девушка в национальном монгольском костюме с угощением в руках.

Ожидается, что во время визита Лавров обсудит с главой МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг и президентом страны Ухнаагийн Хурэлсухом, а также председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром вопросы двусторонней повестки дня, ход выполнения договоренностей на высшем и высоком уровнях о дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-инфраструктурной, энергетической и гуманитарной сферах, а также вопросы российско-монгольского взаимодействия на международной арене и в региональных делах.

Ранее, 29 июня, министр иностранных дел РФ посетил с рабочим визитом Минск. Поездка главы МИД России, которая продлилась три дня, была приурочена к 30-летию установления дипломатических отношений между РФ и Белоруссией.

В начале июня в Анкаре прошли переговоры Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу. В частности, обсуждались проблемы украинского зерна, а также переговоры министров обороны двух стран.

Между тем запланированный визит Лаврова в Сербию не состоялся ввиду того, что Болгария, Северная Македония и Черногория не предоставили дипломатического разрешения на выполнение полета воздушного судна с Сергеем Лавровым на борту над своими территориями и закрыли небо. Сам же глава МИД РФ, комментируя произошедшее, отметил, что «брюссельским кукловодам» не захотелось предоставить площадку в Сербии, чтобы Москва выразила позицию по ряду региональных вопросов.