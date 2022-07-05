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СК РФ запросит у Росгвардии информацию о работе ОБСЕ в интересах Киева

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Фото: Global Look Press/Alexander Rekun
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Сотрудники Следственного комитета РФ во вторник, 5 июля, заявили о намерении изучить взаимодействие Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с украинской стороной.

Не суть, а дело: почему ОБСЕ сворачивает свою миссию на Украине
И что грозит ее сотрудникам, задержанным властями ДНР и ЛНР

«Следователи СК России запросят у Росгвардии сведения, подтверждающие работу наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Поводом для начала расследования стало обнаружение спецназом Росгвардии у бывшего начальника управления СБУ схемы мест дислокации подразделений ВС РФ на приграничных территориях, а также документов международной наблюдательной организации, свидетельствующих о сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Отмечается, что по итогам следственных мероприятий будет дана уголовно-правовая оценка действиям причастных лиц.

В пятницу, 1 июля, председатель ОБСЕ Збигнев Рау заявил, что организация приняла решение о прекращении работы офиса координатора проектов на Украине. По его словам, в рамках ОБСЕ не удалось достичь консенсуса по вопросу продления мандата соответствующего отделения. Инициацию закрытия офиса также подтвердила генсек организации Хельга Мария Шмид. При этом с конца марта после восьми лет работы перестала действовать Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, написала «Газета.Ru».

Ранее, в конце мая, в ЛНР сотрудников ОБСЕ обвинили в шпионаже. В частности, сообщалось, что сотрудник миссии в Луганске Максим Петров собирал разведывательную информацию о подразделениях Народной милиции республики и передавал ее спецслужбам США. За месяц до этого представитель МГБ ЛНР рассказал «Известиям», что в офисе миссии ОБСЕ в Луганске проведены обыски. Там был найден сервер для передачи засекреченных данных.

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