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В Москве на треть подскочили инвестиции в индустрию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Инвестиции в промышленность российской столицы за I квартал подскочили на треть, рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

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По его словам, история с планированием и выделением приоритетов экономики уже началась, и Москва «вписывается в новый ритм».

Так, в I квартале 2022 года инвестиции столичных промышленников увеличились почти на треть, отметил чиновник. Речь идет о предприятиях обрабатывающей индустрии, которые за этот период вложили в экономику Москвы более 30 млрд рублей, уточнил Овчинский.

«Раньше был миф: столица — это финансовый и деловой центр, но никак не промышленный. Но сейчас 700 тыс. горожан занято в индустрии, это 3 тыс. предприятий, Москва — один из крупнейших в России рынков сбыта», — рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

Он заметил, что сама промышленность меняется, становится более технологичной, поэтому теперь вокруг предприятия не надо создавать отдельный город.

«В 2021 году объем вложений предприятий обрабатывающей промышленности Москвы составил 151,9 млрд рублей (+29,3% к 2020 году). В I квартале 2022 года инвестиции столичных промышленников показали положительную динамику: за три месяца они составили 30,7 млрд рублей (+31% к 2021 году)», — сообщил чиновник.

Кроме того, по его словам, московское правительство в рамках антикризисных мер поддержки решило сдавать земли в аренду на пять лет по ставке 1 рубль в год. На этих территориях бизнес сможет развивать масштабные инвестиционные проекты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Москва промышленная: в городе на треть подскочили инвестиции в индустрию

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