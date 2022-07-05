Представитель минобороны Украины Гуменюк: ВСУ не устанавливали флаг на острове Змеиный

К словам о водружении флага на острове Змеиный украинскими военными следует отнестись как к «метафорическому» высказыванию, поскольку ВСУ лишь сбросили флаг с вертолета, но не устанавливали его. Об этом 4 июля заявила руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» минобороны Украины Наталья Гуменюк в эфире американского телеканала CNN.

«Флаг был доставлен на остров вертолетом. Он дождется прихода войск, а потом будет развеваться», — сказала она.

Гуменюк добавила, что ради фотографии в СМИ никто не будет рисковать людьми.

Ранее в этот день Наталья Гуменюк заявила, что украинские военные установили государственный флаг страны на острове. При этом она не уточнила, находится ли на Змеином украинский контингент, не уточняется.

30 июня в качестве шага доброй воли ВС России завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный в Черном море и вывели находившийся там гарнизон. В российском Минобороны отметили, что мировому сообществу продемонстрировано, что Россия не препятствует усилиям ООН для организации гумкоридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.

При этом, как заявил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков, ВСУ не упустят шанса «покрасоваться на Змеином». В то же время, по его словам, российская сторона имеет все возможности моментально уничтожить любой десант.

Депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк, в свою очередь, отметил, что Змеиный в Черном море остается под контролем Воздушно-космических сил (ВКС) и флота России.

До этого, 26 июня, официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил о провале очередной попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать остров Змеиный. Российским зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» были сбиты украинский самолет Су-25 и 12 реактивных снарядов.

Остров Змеиный в Черном море, входящий в состав Одесской области Украины, перешел под контроль ВС РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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