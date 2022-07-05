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Американская Iridium сможет продолжить работу в России

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Фото: Global Look Press/Bill Ingalls
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Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) продлила разрешение использовать частоты в России сроком на десять лет ООО «Иридиум Коммьюникешенс», представляющему интересы американского спутникового оператора Iridium. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры, курирующего работу межведомственной комиссии.

Пятый лишний: новый оператор связи может лишиться частот
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Iridium управляет группировкой из 66 спутников, охватывающих связью 100% поверхности земли. Его пользователям доступны портативные спутниковые телефоны и устройства для низкоскоростной передачи данных. Продлить разрешение решили потому, что таких систем в мире всего несколько, отметили в Минцифры.

Iridium остается в РФ продлено на фоне проблем, возникающих у российских пользователей с операторами иностранных спутников.

Например, в июне стало известно, что американская компания Intelsat заблокировала трансляцию каналов Всероссийской государственной теле- и радиовещательной компании (ВГТРК), Первого канала и НТВ — проблема коснулась абонентов провайдера спутникового ТВ «Орион Экспресс».

«Специфика Iridium в том, что его группировка космических аппаратов — единственная, обеспечивающая спутниковую связь в районах Крайнего Севера, где не работают российские спутники, её отключение было бы крайне болезненно для пользователей», — объяснил акционер компании «Ка-Интернет» Сергей Пехтерев.

По его словам, среди этих пользователей — госслужащие, сотрудники силовых структур, предприятия.

Один из участников рынка спутниковой связи отметил, что данные Iridium о российских пользователях могли бы представлять интерес для иностранных спецслужб. Речь даже не о прямом прослушивании разговоров: оператор располагает достаточно широким спектром данных о перемещениях и местоположении своих абонентов, объяснил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Гарантии частоты: американский Iridium сможет работать в РФ еще 10 лет

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