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Полиция установила личность открывшего стрельбу на параде в Чикаго

Полиция установила личность открывшего стрельбу на параде в пригороде Чикаго
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Фото: REUTERS/Max Herman
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Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого стрелка, открывшего огонь во время празднования Дня независимости в городе Хайленд-Парк (штат Иллинойс). Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил начальник полицейского управления города Лу Джогмен.

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«Мы установили личность человека, представляющего интерес для следствия. Это 22-летний Роберт Кримо», — заявил он в ходе пресс-конференции.

При этом Джогмен отметил, что вооруженный злоумышленник до сих пор находится на свободе и представляет опасность для жителей города.

О стрельбе на параде в честь Дня независимости в Хайленд-Парке стало известно ранее в этот день. Как отмечал телеканал Fox News, по словам очевидцев, люди после звуков выстрелов стали разбегаться.

Стрелок произвел от 20 до 30 выстрелов через 20 минут после начала парада. В результате погибли шесть человек, 24 получили ранения.

В настоящий момент на месте происшествия работают более 100 сотрудников полиции и ФБР.

Мэрия рекомендовала жителям и гостям города укрыться в безопасных местах, так как проводится поиск стрелявшего. Несколько пригородных населенных пунктов, которые располагаются недалеко, отменили празднование Дня независимости.

В свою очередь, президент США Джо Байден предложил правительственную поддержку губернатору Иллинойса и мэру города Хайленд-Парк. Кроме того, он отметил, что следит за развитием событий, и призвал федеральные правоохранительные органы присоединиться к розыску преступника.

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