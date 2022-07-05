Военкор «Известий» показал доставку грузов в Харьковскую область

Регулярные поставки материально-технического обеспечения (МТО) на передовую — залог успешной работы бойцов российской армии. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал движение грузовых колонн в Харьковской области.

Служащие подразделений МТО доставляют на позиции ВС России самое необходимое — вооружение, боеприпасы и топливо. Колонна состоит из нескольких десятков фур, тоннами перевозящих стратегические грузы. По прибытии на замаскированные укреплённые рубежи припасы разгружают и передают в подразделения.

«Чувствую ответственность. Если вдруг мы не выполним задачу, не доедем до передовых позиций — как вести боевые действия? За нами наши семьи и вообще вся страна. <...> Ребята молодцы. Знают для чего они здесь», — поделился командир подразделения МТО Никита.

Возглавляют и замыкают строй бронированные машины прикрытия, оборудованные пулеметными установками. Дополнительную поддержку обеспечивает авиация. Останавливаться ил отклоняться от маршрута нельзя.

Военнослужащие отмечают, что передвигаться по территории Харьковской области до сих пор небезопасно — приходится сохранять максимальную бдительность. Некоторые участки дорог заминированы, также на пути следования нередко встречаются группировки украинских боевиков, которые ведут целенаправленную охоту за машинами обеспечения.

Ранее, 10 июня, военкор «Известий» Линар Гинатуллин запечатлел доставку важных грузов на передовую. Ежедневно из пунктов МТО выезжает до 300 грузовиков со всем, что может пригодиться служащим российской армии: продовольствием, водой, топливом и боеприпасами. Машины движутся плотными рядами со скоростью около 70–80 км/ч.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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