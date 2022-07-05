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Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

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Фото: РИА Новости/Геннадий Дубовой
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Российские военнослужащие в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса проявляют мужество и стойкость. Минобороны России рассказало о героических поступках солдат ВС РФ.

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В оборонном ведомстве сообщили о майоре, заместителе командира зенитного ракетного дивизиона Игоре Логинове, который вместе со своим дивизионом выполнял задачи по воздушному прикрытию российской группировки войск от противника. Попытку атаки с воздуха украинскими военными на командный пункт, прикрываемый дивизионом майора, Логинов пресек, грамотно поставив задачи личному составу.

Как уточнили в ведомстве, своевременное и грамотное целераспределение воздушных целей позволило зенитному ракетному дивизиону сбить оперативно-тактическую ракету «Точка-У» и самолет МиГ-29 противника, тем самым не допустив нанесения авиационных ударов по живой силе и технике прикрываемых подразделений.

Старший сержант Юрий Шипулин вместе со своими подчиненными нес службу на блокпосте на подступах к населенному пункту, освобожденному от украинских националистов, когда обнаружил приближение к позициям подразделения грузового автомобиля противника, оборудованного для перевозки личного состава.

В МО рассказали, что старший сержант выдвинулся на БМП в сторону группы вооруженных людей и занял позицию, удобную для ведения огня. Он совершил пуск ПТУР, таким образом, автомобиль получил повреждения и загорелся. Часть боевиков, выбравшаяся из автомобиля до попадания в него ракеты, также была уничтожена прицельным огнем старшего сержанта Шипулина, добавили в ведомстве.

Сержант Евгений Береза в составе подразделения обеспечивал оборону освобожденного от украинских националистов населенного пункта в заданной зоне ответственности. В ходе ожесточенного боя с националистами командир боевой машины, в экипаже которой действовал сержант, получил тяжелое ранение. Береза, проявляя мужество и отвагу, под непрекращающимся огнем противника эвакуировал его в безопасную зону, оказал ему первую медицинскую помощь, чем спас ему жизнь, рассказали в оборонном ведомстве.

После этого, добавили в министерстве, сержант вернулся к машине и продолжил вести бой. Благодаря умелым и решительным действиям, а также профессиональным практическим навыкам сержанта Евгения Березы в бою было уничтожено два вражеских бронетранспортера и до 25 человек личного состава противника, украинские диверсанты отступили.

4 июля стало известно, что украинское командование потеряло управление войсками, отступающими из Луганской Народной Республики (ЛНР). Как рассказал официальный представитель ведомства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, противник несет значительные потери на всех направлениях. За прошедшие сутки высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации 92-й механизированной и 40-й артиллерийской бригад ВСУ в городе Харьков, где находилось около 200 украинских военнослужащих и до 19 единиц военной техники.

Накануне сообщалось о полном освобождении ЛНР. Последней точкой, остававшейся под контролем украинских боевиков, был город Лисичанск и близлежащие населенные пункты.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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