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На месте стрельбы на параде в США работает более 100 правоохранителей

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Фото: REUTERS/Max Herman
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На месте стрельбы в ходе парада в День независимости США в пригороде Чикаго работают более 100 сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщил представитель чикагской полиции Кристофер Ковелли на пресс-конференции.

«Мы работаем совместно с ФБР. На месте происшествия у нас работают больше 100 сотрудников правоохранительных органов, они проводят расследование и дознание», — отметил он.

Ковелли добавил, что стрелявший хорошо прятался на крыше, увидеть его было сложно. Поиски подозреваемого продолжаются.

Как стало известно, полиция разыскивает белого молодого мужчину 18–20 лет «с длинными черными волосами, худощавого телосложения, в белой или голубой футболке».

По информации очевидцев, он произвел от 20 до 30 выстрелов через 20 минут после начала парада. В результате стрельбы погибли шесть человек, 24 ранены.

О стрельбе на параде в честь Дня независимости в Хайленд-парке стало известно ранее в этот день. Как отмечал телеканал Fox News, по словам очевидцев, люди после звуков выстрелов стали разбегаться.

Мэрия рекомендовала жителям и гостям города укрыться в безопасных местах, так как проводится поиск стрелявшего. Несколько пригородных населенных пунктов, которые располагаются недалеко, отменили празднование Дня независимости.

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