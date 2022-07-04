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В ФРГ испугались массовых дефолтов после снижения поставок газа из РФ

Bloomberg сообщил о возможности дефолта в Германии без российского газа
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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschk
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Резкое снижение поставок российских энергоносителей может обернуться экономическим кризисом в Германии и спровоцировать серию дефолтов. Об этом в понедельник, 4 июля, пишет издание Bloomberg.

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«Страна [Германия] сильно зависит от импорта газа из России, и полная потеря доступа к энергоснабжению нанесет тяжелый удар по экономике», — говорится в публикации.

Плановые технические работы на магистральном газопроводе с 11 по 21 июля вызывают особые опасения у Берлина, поскольку есть шанс, что по окончании всех мероприятий газоснабжение не будет восстановлено.

Как отмечают представители крупнейших банков ФРГ, для борьбы с последствиями такого сценария необходимо заблаговременно сформировать финансовые резервы, к которым можно будет обратиться в случае дефолта.

Ранее в этот день канцлер Германии Олаф Шольц предупредил соотечественников о долгосрочных изменениях в экономической обстановке и сравнил нынешние трудности с ситуацией 1960–1970-х годов.

Правительство ФРГ озабочено резким скачком цен, который может усилиться из-за стремительного подорожания энергоресурсов. В воскресенье Шольц сказал, что рост стоимости жизни может иметь «взрывные» последствия для немецкого общества, усиливая разрыв между богатыми и бедными.

Тогда же глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер сообщил, что запасов природного газа в Германии хватит на один-два месяца в случае прекращения российских поставок. На данный момент газохранилища в стране заполнены чуть более чем на 60%, добавил он.

Днем ранее канцлер назвал повышение цен на газ «социальной взрывчаткой». Тогда же газета Bild сообщила о страхе каждого второго немца замерзнуть зимой на фоне проблем с сокращением поставок российского газа и инфляцией. По данным издания, 91% населения уже начал ограничивать себя в расходах.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за того, что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не может вернуть турбины, которые находятся в Канаде на техобслуживании.

22 июня агентство Bloomberg сообщило, что Канада и Германия обсуждают пути преодоления последствий ситуации с задержкой оборудования для «Северного потока».

После этого, 23 июня, ФРГ активировала вторую фазу чрезвычайного плана действий по газу из-за сокращения поставок из России. Известно, что вторая фаза чрезвычайного плана дает правительству право рекомендовать предприятиям экономить газ. Третья фаза считается уже «аварийным» уровнем, когда вводится режим ЧС, что позволяет государству распределять ресурсы.

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