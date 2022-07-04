Военкор «Известий» узнал о ходе спецоперации в районе Угледара

Силы Донецкой Народной Республики (ДНР) ведут наступление в районе города Угледар. О ходе спецоперации на данном направлении рассказал офицер батальона «Восток» корреспонденту «Известий» Валентину Трушнину.

По его словам, в Угледаре необходимо проводить разведывательные мероприятия, поскольку «очень много секретов у противника на направлении».

«Здесь уже нужно проводить больше разведывательных мероприятий. Минные поля — очень частое явление на данном направлении. Противник имеет в своем наличии огромный арсенал артиллерии, установок, и он систематически по нам этим отрабатывает», — сказал офицер с позывным «Араб».

Он добавил, что ВСУ используют беспилотники, в связи с этим на открытой местности военные ДНР стараются передвигаться ползком. Признаются, что иногда за день проходят лишь 50 метров.

Ранее, 1 июля, первый заместитель главы министерства информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что военные ДНР ведут наступательные действия в направлении города Славянск. Он уточнил, что бойцы действуют медленно, но уверенно.

Также в этот день военный корреспондент «Известий» Роман Польшаков побывал на позициях батальона «Пятнашка» под Авдеевкой ДНР, осмотрел окопы и пообщался с бойцами.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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