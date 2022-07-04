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Полиция назвала приметы подозреваемого в стрельбе на параде в пригороде Чикаго

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Представители правоохранительных органов описали подозреваемого в стрельбе на параде 4 июля в пригороде Чикаго, а также сообщили о росте числа погибших и пострадавших. Пресс-конференцию, прошедшую после трагедии, транслировал телеканал CNN.

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По словам начальника полиции Хайленд-Парка Криса О'Нила, по подозрению в стрельбе на параде в честь Дня независимости разыскивают мужчину 18-20 лет.

«Подозреваемый описывается сейчас как белый мужчина примерно 18-20 лет с длинными черными волосами худощавого телосложения в белой или голубой футболке», — сказал на пресс-конференции представитель правоохранительных органов.

Кроме того, по данным канала ABC News, по меньшей мере шесть человек погибли и 24 получили ранения в результате стрельбы на параде 4 июля в Хайленд-Парке.

Представитель Целевой группы по расследованию крупных преступлений округа Лейк Кристофер Ковелли, которого цитирует телеканал, заявил на пресс-конференции, что стрелок, вероятно, открыл огонь по участникам парада с крыши из «мощной винтовки», которая была обнаружена на месте происшествия.

Ранее сообщалось о пяти погибших и 16 раненых. Один из участников парада, Майлз Заремски, сказал, что слышал, по его мнению, от 20 до 30 выстрелов через 20 минут после начала парада, отмечает CNN.

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