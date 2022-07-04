Ураганный ветер сорвал часть крыши со школы в селе под Саратовом
Ураганный ветер повредил кровлю школы в селе Саратовской области. Об этом сообщила 4 июля пресс-служба губернатора региона в Telegram-канале.
«В Александрово-гайском районе в селе Луков Кордон в результате сильного порывистого ветра частично повреждена кровля местной школы. Площадь повреждения составила более 600 квадратных метров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших в результате урагана нет.
Врио губернатора Роман Бусаргин поручил руководству областного министерства образования вместе с муниципальной властью подготовить план и провести все необходимые работы, «чтобы 1 сентября в школе начались занятия».
Ранее в этот день сообщалось, что время ураганного ветра в Якутии обрушились конструкции экрана и декорации для спортивных игр. В результате пострадали в общей сложности 18 человек, в том числе три ребенка.
До этого, в марте, ураган обрушился на Ставрополье, были повреждены крыши 18 зданий, в том числе восьми соцобъектов. Кроме того, без оставались более 47 тыс. человек.