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СМИ сообщили об аресте футболиста АПЛ по подозрению в изнасиловании

The Telegraph: футболиста АПЛ арестовали по подозрению в изнасиловании
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dinendra Haria
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Футболиста Английской Премьер-лиги (АПЛ) арестовали по подозрению в изнасиловании. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщает The Telegraph.

Издание не раскрывает его имя в интересах следствия, но отмечает, что футболист, вероятно, поедет на ЧМ-2022 в Катар. Также сообщается, что ему более 20 лет.

Спортсмена задержали в понедельник утром в северной части Лондона. В прошлом месяце игрок совершил нападение на 20-летнюю женщину.

В полиции подтвердили факт ареста. В клубе также уже проинформированы о сложившейся ситуации.

Ранее, в июне, сообщалось, что суд США отклонил иск модели Кэтрин Майорги к футболисту сборной Португалии и английского клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по делу об изнасиловании. Как заявила окружной судья Дженнифер Дорси в Лас-Вегасе, иск был отклонен по причине того, что адвокат модели в ходе процесса использовал «украденные» конфиденциальные документы.

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