Алиханов оценил идею о переименовании Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов не увидел смысла в переименовании Калининграда и региона. Об этом он 4 июля заявил «РИА Новости».
Он посоветовал обратиться к автору идеи за разъяснениями о содержательной части этого предложения.
Никакой правовой разницы между краем и областью не предусмотрено, добавил Алиханов.
«В чем основной смысл, не очень понятно», — сказал он агентству.
Ранее в понедельник власти Калининградской области назвали неуместной дискуссию о переименовании региона. У города достойное и прославленное имя, отметили в администрации.
В этот же день лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выразил мнение о необходимости сменить название Калининграда. Он предложил название Владибалтийск. Для Калининградской области он выбрал название Балтийский край.
Он напомнил, что в 1946 году город первоначально планировали назвать Балтийском, но после смерти государственного деятеля Михаила Калинина городу дали его имя.
При этом Балтийском назвали городок Пиллау.
В этот же день губернатор Калининградской области Антон Алиханов передал на рассмотрение в правительство России список ответных мер на запрет Литвы осуществлять сухопутный транзит некоторых товаров в регион. В рамках пятого пакета европейских рестрикций в отношении России запрет вступил в силу 18 июня. Алиханов также добавил, что заявления Европы о поэтапном введении ограничений — откровенная ложь. Однако, говоря об ограничениях, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда нет.
4 июля в Кремле сообщили, что всё еще ждут урегулирования этой ситуации, но и различные сценарии в случае худшего развития событий прорабатываются.