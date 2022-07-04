Реклама
Прямой эфир
Экономика
Эксперт спрогнозировал серьезные нагрузки на сайт IКЕА в связи с распродажей
Мир
Лондон призвал искать альтернативные маршруты для вывоза украинского зерна
Мир
СМИ узнали о необходимости капитального ремонта Эйфелевой башни
Авто
Китайские марки вышли на второе место по продажам в России
Мир
Украинцам разрешили получать паспорта в Польше
Происшествия
13-летнего мальчика госпитализировали после укуса змеи в Подмосковье
Общество
В зоопарке Калининграда заявили о возвращении моржа с Куршской косы домой
Мир
В России двум гражданам Китая вынесли приговор за контрабанду запчастей к Су-27
Мир
Финляндия и Швеция за один раунд завершили переговоры о вступлении в НАТО
Культура
Уникальный архив снимков со съемок фильма «Андрей Рублев» продадут на аукционе
Общество
Иноагентов обязали указывать маркировку при ведении просветительской деятельности

Алиханов оценил идею о переименовании Калининграда

Алиханов не увидел смысла в переименовании Калининграда
0
Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов не увидел смысла в переименовании Калининграда и региона. Об этом он 4 июля заявил «РИА Новости».

По мере — возможности: как Россия ответит Литве на блокаду Калининграда
Почему политики и эксперты по-разному оценивают ситуацию вокруг анклава

Он посоветовал обратиться к автору идеи за разъяснениями о содержательной части этого предложения.

Никакой правовой разницы между краем и областью не предусмотрено, добавил Алиханов.

«В чем основной смысл, не очень понятно», — сказал он агентству.

Ранее в понедельник власти Калининградской области назвали неуместной дискуссию о переименовании региона. У города достойное и прославленное имя, отметили в администрации.

В этот же день лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выразил мнение о необходимости сменить название Калининграда. Он предложил название Владибалтийск. Для Калининградской области он выбрал название Балтийский край.

Он напомнил, что в 1946 году город первоначально планировали назвать Балтийском, но после смерти государственного деятеля Михаила Калинина городу дали его имя.

При этом Балтийском назвали городок Пиллау.

В этот же день губернатор Калининградской области Антон Алиханов передал на рассмотрение в правительство России список ответных мер на запрет Литвы осуществлять сухопутный транзит некоторых товаров в регион. В рамках пятого пакета европейских рестрикций в отношении России запрет вступил в силу 18 июня. Алиханов также добавил, что заявления Европы о поэтапном введении ограничений — откровенная ложь. Однако, говоря об ограничениях, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда нет.

4 июля в Кремле сообщили, что всё еще ждут урегулирования этой ситуации, но и различные сценарии в случае худшего развития событий прорабатываются.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022