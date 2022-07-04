Алиханов оценил идею о переименовании Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов не увидел смысла в переименовании Калининграда и региона. Об этом он 4 июля заявил «РИА Новости».

Он посоветовал обратиться к автору идеи за разъяснениями о содержательной части этого предложения.

Никакой правовой разницы между краем и областью не предусмотрено, добавил Алиханов.

«В чем основной смысл, не очень понятно», — сказал он агентству.

Ранее в понедельник власти Калининградской области назвали неуместной дискуссию о переименовании региона. У города достойное и прославленное имя, отметили в администрации.

В этот же день лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выразил мнение о необходимости сменить название Калининграда. Он предложил название Владибалтийск. Для Калининградской области он выбрал название Балтийский край.

Он напомнил, что в 1946 году город первоначально планировали назвать Балтийском, но после смерти государственного деятеля Михаила Калинина городу дали его имя.

При этом Балтийском назвали городок Пиллау.

В этот же день губернатор Калининградской области Антон Алиханов передал на рассмотрение в правительство России список ответных мер на запрет Литвы осуществлять сухопутный транзит некоторых товаров в регион. В рамках пятого пакета европейских рестрикций в отношении России запрет вступил в силу 18 июня. Алиханов также добавил, что заявления Европы о поэтапном введении ограничений — откровенная ложь. Однако, говоря об ограничениях, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда нет.

4 июля в Кремле сообщили, что всё еще ждут урегулирования этой ситуации, но и различные сценарии в случае худшего развития событий прорабатываются.