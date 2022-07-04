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Журналист телеканала «ТВ Центр» ранен в Донецке

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Журналист «ТВ Центра» получил ранение в Донецке. Сейчас пострадавшему оказывают медицинскую помощь, сообщается в понедельник, 4 июля, на сайте телеканала.

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«В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ ранен журналист телеканала «ТВ Центр» — ассистент оператора Андрей Алексеев. В настоящее время он находится в больнице», — говорится в сообщении.

Ранее, 23 июня, сообщалось, что журналисты и представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) попали под минометный обстрел под Северодонецком в Луганской Народной Республике. Среди попавших под обстрел были руководитель представительства «Народного фронта» в ЛНР Анна Еременко, замруководителя исполкома ОНФ Сергей Горбунов, а также группа российских и местных журналистов. Все успели забежать в укрытие.

В начале июня под обстрелом в Попаснянском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) оказалась съемочная группа телеканала «Известия». Журналистам пришлось укрываться от мин в окопах. Обошлось без жертв и серьезных ранений, корреспонденты получили незначительные травмы.

До этого, 13 мая, съемочная группа военного корреспондента телеканала RT Валентина Горшенина попала под ракетный обстрел украинских войск под Докучаевском. Операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения ног и спины.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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