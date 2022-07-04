Число погибших из-за стрельбы на параде в пригороде Чикаго возросло до шести

Количество погибших в результате стрельбы на параде в пригороде Чикаго увеличилось до шести. Ранены 24 человека, сообщила мэр Хайленд-Парка Нэнси Ротеринг.

«На пресс-конференции в понедельник днем ​​офицер Крис О'Нил сказал, что стрелок, который все еще находится на свободе и считается вооруженным и опасным, по описанию белый мужчина в возрасте от 18 до 20 лет, с длинными черными волосами, небольшого телосложения, носит белую или синюю футболку», — отмечает телеканал WGNTV.

О стрельбе на параде в честь Дня независимости в Хайленд-Парке стало известно ранее в этот день. Как отмечал телеканал Fox News, по словам очевидцев, люди после звуков выстрелов стали разбегаться.

Мэрия рекомендовала жителям и гостям города укрыться в безопасных местах, так как проводится поиск стрелявшего. Работа метро рядом с местом стрельбы приостановлена. Несколько пригородных населенных пунктов, которые располагаются недалеко, отменили празднование Дня независимости.

Ранее, 2 июля, в результате стрельбы вооруженного винтовкой мужчины в городе Халтом был убит один человек, еще четверо, включая трех офицеров, были ранены.